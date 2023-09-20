«ЭнергосбыТ Плюс»: жители Саратова задолжали за тепло и горячую воду более 1,5 млрд рублей

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» составил рейтинг районов города Саратова с худшей платежной дисциплиной по оплате услуг за отопление и горячую воду. На сегодняшний день общий долг жителей областного центра превысил 1,5 млрд. рублей.

В лидерах антирейтинга вновь Заводской район, жители которого задолжали за теплоресурсы более 634 млн. рублей. На втором месте – Ленинский район с суммой долга жителей в 499 млн. рублей. На третьем – владельцы помещений Кировского района – 140 млн. рублей, далее Октябрьский – 132 млн. рублей и Волжский районы – 66 млн. рублей. Меньше всех долг у собственников квартир Фрунзенского района – 37 млн. рублей.

С сентября текущего года в энергокомпании принято решение о применении более жестких мер в отношении должников.

«Мы массово передадим в суд документы на взыскание задолженности с жителей, долг за теплоресурсы у которых превышает 3 тысячи рублей. По результатам судебных решений у должников могут быть арестованы имущество и банковские счета, вынесены запреты на совершение сделок с недвижимостью. При принудительном взыскании должник также обязан будет оплатить госпошлину за судебный приказ и исполнительский сбор в пользу судебных приставов», - отмечает заместитель директора по работе с дебиторской задолженностью Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Наталия Немцова.

Платежи жителей за отопление и горячее водоснабжение идут на реализацию программ по ремонту и реконструкции городской теплосетевой инфраструктуры, поддержание в рабочем состоянии энергообъектов и подготовку их к предстоящему отопительному сезону. Своевременная оплата услуг – залог надежного теплоснабжения жителей зимой.

Получить актуальную информацию о задолженности клиенты могут по телефонам 8(845)224-51-54, 8 (800) 700-10-32 или у специалистов офисов продаж и обслуживания клиентов.