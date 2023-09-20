Панков: Володин поднял главный для аграриев вопрос – когда будет остановлен рост цен на ГСМ?

Николай Панков

Сегодня министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев представил в Государственной Думе национальный доклад, посвященный реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.

Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Вячеслав Володин поднял главный вопрос – когда будет остановлен рост цен на ГСМ для аграриев? Он напомнил, что для нужд сельского хозяйства требуется лишь 3,5% от производства дизтоплива. Чиновники прекрасно знали, когда уборочная и посевная. И знали, что цены растут. Почему не выполнили поручение нашего Президента и не обеспечили аграриев дизтопливом по доступным ценам?

Сейчас ведется работа с Минэнерго, ФАС, РЖД и другими структурами, чтобы снизить цены. Но нужно зафиксировать потери, которые аграрии понесли из-за подорожания ГСМ. И компенсировать их. Чтобы это не вызвало подорожание сельхозпродукции и не ударило по карману потребителей.

Спикер предложил трем профильным комитетам Госдумы постоянно мониторить снижение цен на ГСМ. И на каждом пленарном заседании озвучивать, как Минэнерго выполняет это поручение Президента», - подчеркнул Николай Панков.