В Энгельсе открывается набор детей в группы по хоккею и фигурному катанию

В недавно отстроенном Ледовом дворце в Энгельсе откроется дополнительный набор детей в команду по фигурному катанию и хоккею (Министерство спорта Саратовской области)

В недавно отстроенном Ледовом дворце в Энгельсе откроется дополнительный набор детей в команду по фигурному катанию и хоккею. Об этом сообщает Олег Дубовенко, министр спорта по области.

На сегодняшний день в спортивном комплексе заливают площадку для катка, проверяют все оборудование и подготавливают раздевалки.

- На базе ледового дворца будут организованы занятия для детей в возрасте от 5 до 8 лет. Осуществлять их будут тренеры спортивной школы по хоккею «Кристалл» и спортивной школы олимпийского резерва «Надежда губернии», - рассказывает Дубовенко.

Новая арена также станет домом для детских дворовых команд по хоккею Энгельсского района.

На занятия можно записаться по контактным номерам:

По хоккею, для мальчиков 2015-2018 г.р. - 8(845-2)20-32-00

По фигурному катанию на коньках, для девочек и мальчиков 2015-2017 г.р. - 8(845-2) 75-33-03

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