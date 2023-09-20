В регионе создадут четыре пункта временного содержания животных — в крупнейших городах области — Саратове, Энгельсе, Балаково и Балашове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области создадут реестр бездомных собак. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, в ходе девятнадцатого заседания Саратовской областной Думы.

Согласно документу, в регионе создадут четыре пункта временного содержания животных — в крупнейших городах области — Саратове, Энгельсе, Балаково и Балашове. Безнадзорные животные будут распределятся сразу после отлова. Финансироваться данные центры будут непосредственно из бюджета, на эти цели заложено 12,5 млн рублей.

По словам Ивана Бабошкина (фракция «ЕР»), обследование животных государственной комиссией повысит объективность оценки состояния здоровья животных непосредственно после отлова, а управление ветеринарии будет вести реестр животных без владельцев. На сегодняшний день оценочная их численность составляет порядка восьми тысяч особей. Содержание и отлов одного животного обходится в 7,4 тысячи рублей.

Станислав Денисенко (ЛДПР) отметил, что агрессивные собаки, нападавшие на людей, будут размещаться в приютах с пожизненным содержанием, а неагрессивные их сородичи будут стерилизованы и отпущены на улицы.

Депутаты поддержали законопроект.