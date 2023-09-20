Фото: В Энгельсе за игнорирование заявления горожанина на полицейского завели уголовное дело

В Энгельсе за игнор заявления горожанина на полицейского завели уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По данным ведомства, в августе текущего года местный житель с заявлением обратился в дежурную часть. Причиной послужило открытое хищение принадлежащего ему имущества. Однако, должностное лицо не зарегистрировало обращение мужчины.

На следующий день горожанин обратился в прокуратуру, где в результате проверки направили материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.

На сотрудника отдела полиции № 3 в составе МУ МВД России «Энгельсское» завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Также, была установлена личность, совершившая открытое хищение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.