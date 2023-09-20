В Саратове «Автодор» обошел «Уралмаш» в контрольном матче

Саратовская команда «Автодор» одержала победу над «Уралмашем» ( Министерство спорта Саратовской области)
Саратовская команда «Автодор» одержала победу над «Уралмашем». Об этом сообщает министерство спорта по региону.
Баскетбольная команда «Уралмаш» в контексте подготовки к сезону соревнований провела «товарищеский» матч с саратовской командой, который завершился со счетом 80:76 в пользу «Автотодора».
Напомним: недавно саратовские баскетболисты выиграли домашний контрольный матч у новичка Единой Лиги ВТБ.
Следующий поединок пройдет с командой из Свердловской области «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 22 сентября.
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