Фото: В Саратове жители микрорайона Политех остались без света из-за аварии

В Саратове жители микрорайона Политех остались без света из-за аварии. Об этом сообщает городская администрация.

По информации СПГЭС, подача электричества приостановлена из-за порыва кабеля. Свет отключили в 26 многоквартирных и 186 частных домах.

Последствия аварии устраняют специалисты. Время окончания работ неизвестно.

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