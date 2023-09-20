Фото: В Заводском районе Саратова за неделю поймали 14 безнадзорных животных
В Заводском районе Саратова за неделю поймали 14 безнадзорных животных. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает администрация Заводского района.
Специалисты подрядной организации регулярно проводят мероприятия по отлову и вакцинации от бешенства отловленных животных. Только после этого особей выпускают в естественную среду обитания, за исключением участков вблизи объектов социальной сферы.
Администрация Заводского района напоминает – жители, которые заметили безнадзорных животных, могут оставить заявку на отлов одним из способов:
- позвонив по номеру телефона отдела благоустройства и дорожного хозяйства: 96-01-94,
- написав письмо на адрес электронной почты zavodrokh@yandex.ru.
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