Фото: В Заводском районе Саратова за неделю поймали 14 безнадзорных животных

В Заводском районе Саратова за неделю поймали 14 безнадзорных животных. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает администрация Заводского района.

Специалисты подрядной организации регулярно проводят мероприятия по отлову и вакцинации от бешенства отловленных животных. Только после этого особей выпускают в естественную среду обитания, за исключением участков вблизи объектов социальной сферы.

Администрация Заводского района напоминает – жители, которые заметили безнадзорных животных, могут оставить заявку на отлов одним из способов:

- позвонив по номеру телефона отдела благоустройства и дорожного хозяйства: 96-01-94,

- написав письмо на адрес электронной почты zavodrokh@yandex.ru.

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