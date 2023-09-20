Почетная жительница Саратова отмечает 100-летний юбилей

Зорина Елена Михайловна (Фото: администрация Саратова)

Сегодня, 20 сентября, 100 лет отмечает почетный гражданин Саратова, ветеран Великой Отечественной войны и труда Елена Зорина. Об этом сообщает мэрия.

Елена Михайловна родилась в селе Озинки. На сегодняшний день состоит в Совете ветеранов войны труда, правоохранительных органов и вооруженных сил Фрунзенского района, а также является руководителем секции участников Сталинградской битвы. Участвовала в Великой Отечественной войне с апреля 1942 года по сентябрь 1945 года. Война для нее завершилась в Вене, где маршал Советского Союза Георгий Жуков лично вручил ей медаль.

Елена Зорина также получила орден Ленина, Трудового Красного Знамени, два ордена Отечественной войны, более 20 медалей за боевые и трудовые заслуги, почетный знак губернатора "80 лет Саратовской области". Именинница внесена в перечень энциклопедии "Лучшие люди России", также она является лауреатом премии Петра Великого.

С праздником ветерана уже поздравил исполняющий обязанности главы Фрунзенского района Сергей Червяков и заместитель главы администрации по социальной сфере Николай Дмитриев.

- Хотим выразить слова благодарности за Ваш вклад в развитие нашего города, активную общественную деятельность, а также пожелать благополучия и крепкого здоровья, - обратился с пожеланиями глава Фрунзенского района.

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