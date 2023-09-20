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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:04

Саратовец с ножом в руках угрожал 78-летней матери убийством

Полицейские завели уголовное дело на саратовца за угрозу убийством 78-летней матери
Нарина Балаян
Фото: Саратовец с ножом в руках угрожал 78-летней матери убийством

Фото: Саратовец с ножом в руках угрожал 78-летней матери убийством

Саратовец с ножом в руках угрожал 78-летней матери убийством. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщина обратилась в полицию в середине сентября. По словам пенсионерки, в квартире на Благодарова ее сын размахивал ножом и запугивал ее убийством. Горожанка напугалась и написала заявление в полицию.

Стражи порядка завели уголовное дело. Агрессора задержали, после допроса его отпустили под обязательство о явке.

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