Участники СВО и многодетные семьи Саратовской области смогут получать бесплатные земельные участки. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, на заседании Саратовской областной Думы.

Ряд многодетных семей являются собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках, которые используются ими на праве аренды или ином праве, но не на праве собственности, и федеральным законодательством они имеют приоритетное право оформить данный участок в собственность, но только на платной основе.

Теперь же многодетные также смогут выбрать себе любой свободный надел, который находится в муниципальной или областной собственности – даже если он не включен в специальный реестр. Семья сможет либо самостоятельно провести кадастровые работы и согласовать передачу земли, либо предложить чиновникам внести землю в реестр.