В Саратовской области ежегодно 100 тысяч человек получает помощь соцработников. Об этом рассказал сегодня, 20 сентября, на заседании Саратовской областной думы министр труда и соцзащиты Денис Давыдов.

Более 60 тысяч человек получают услуги в полустационарной форме. Министр отметил, что ежегодно в регионе более 100 тысячи гражданам оказывают услуги в социальных учреждениях. Всего в области 39 комплексов соцобслуживания.

— Задача на продление активной жизнедеятельности требует от нас поиска новых методов и подходов для создания условий активной и плодотворной жизни в пожилом возрасте, когда у человека появляется возможность реализовать свои творческие потребности, не забывая следить за здоровьем и уделять должное внимание поддержанию как физической, так и умственной активности, — подчеркнул министр.

Благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Демография» с 2019 года идет поэтапное оснащение комплексных центров социального обслуживания оборудованием, которое полностью завершится во всех районах области к 2024 году. Параллельно проводится обучение профильных специалистов.

Для пожилых людей из отдаленных сел доступна доставка в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации. Ежегодно этой социальной услугой пользуются порядка 16 тысяч человек. Также они имеют возможность посетить комплексный центр соцобслуживания для знакомства с социальными технологиями. Востребованы занятия в бассейнах, библиотеках. Особо популярен социальный туризм.

При этом старшее поколение не только пользуется возможностями, которые им дает государство, но и вносит свой вклад в развитие добровольческого движения. «Серебряные» волонтеры реализуют различные социальные проекты, в том числе участвуют в грантовых конкурсах. Кроме того, помогают участникам специальной военной операции: вяжут теплые носки, делают окопные свечи, плетут маскировочные сети, а мастер из Лысогорского района передал на фронт уже 10 печек-буржуек.