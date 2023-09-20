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В Саратове будут штрафовать чиновников за нарушения при отлове бродячих собак. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, в ходе девятнадцатого заседания Саратовской областной Думы.

Законопроект, инициатором которого стал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко предусматривает штрафы за нарушения законодательства по обращению с бродячими животными.

Заместитель прокурора области Дмитрий Симанович рассказал, что в районах выявлено множество нарушений, и на прокурорские меры реагирования должного внимания не обращают. Теперь предлагается штрафовать органы власти, ответственных за обращение с безнадзорными животными и приюты за ненадлежащую обработку жалоб граждан на бродячих собак и нарушения при утверждении графика отлова животных.

Должностных лиц будут штрафовать на 5-10 тыс. руб., юридических лиц — на 10-20 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы вырастут в несколько раз.