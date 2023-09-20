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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:56

В Саратове появились мошенники, вымогающие средства от имен саратовских чиновников

Мошенники прикидываются главами районов Саратова и требуют деньги от горожан
Елена Маркелова
О такой ситуации сообщил глава Ленинского района Дмитрий Чубуков

О такой ситуации сообщил глава Ленинского района Дмитрий Чубуков

Аферисты в Саратове придумали новый способ отъема денег у населения. Для этого с фейковых страниц в телеграме обращаются в горожанам от имен руководителей районов.

О такой ситуации сообщил глава Ленинского района Дмитрий Чубуков. Чиновник уточнил, от его имени гражданам обещали связаться "кураторы".

"Все эти мероприятия проводятся с целью вымогания денежных средств. Пожалуйста, будьте бдительны и верьте только официальным источникам", - подчеркнул глава района.

Ранее мошенники писали саратовцам, прикрываясь именем Лады Мокроусовой.