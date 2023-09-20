На получение бесплатной юридической помощи в регионе есть большой запрос. Фото: СОД

В Саратовской области появятся бесплатные адвокаты для детей-инвалидов и сирот. Об этом стало известно в ходе девятнадцатого заседания регпарламента сегодня, 20 сентября.

С законодательной инициативой выступили председатель Саратовской облдумы Михаил Исаев и его заместитель Татьяна Ерохина. В изменениях уточнен перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и случаи, при которых граждане данных категорий смогут обратиться за ней.

— Адвокаты смогут оказать бесплатную помощь по вопросам денежного довольствия военнослужащих и предоставления им выплат, льгот, соцгарантий, а также по поводу защиты прав и законных интересов детей-инвалидов и наследственных прав детей-сирот, — пояснила Татьяна Ерохина и отметила, что ранее концепцию проекта закона поддержали эксперты.

Наталия Бакал подтвердила, что на получение бесплатной юридической помощи есть большой запрос.

— Депутаты постоянно сталкиваются с такими вопросами в ходе личных приемов. Принятие этого закона позволит более эффективно защищать права граждан, — подчеркнула парламентарий.

Депутат Вячеслав Калинин обратил внимание, что важно как можно шире информировать о принятом законе, чтобы граждане могли воспользоваться данной мерой поддержки.