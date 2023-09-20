С днем рождения, Президентская Академия!

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20 сентября 2010 года Президент Российской Федерации подписал Указ об образовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». С этого дня началась новая эпоха подготовки управленческих кадров в стране.

Президентская Академия оправдывает высокий статус, являясь уникальной площадкой для профессионального становления и профессионально-личностного развития специалистов государственного управления и местного самоуправления, а также управленческих кадров российских и международных бизнес-структур.

Сегодня Президентская академия объединила образовательные учреждения в различных субъектах Российской Федерации. Образовательным научно-методическим и экспертным центром Академии при Президенте РФ в Саратовской области является Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина.

Президентская академия по праву стала идеологом и разработчиком системы непрерывного образования государственных гражданских служащих. Академией реализованы уникальные проекты и программы по профессиональному развитию, оценке и отбору руководителей самого высокого уровня.

В программе развития РАНХиГС до 2030 года — развитие национальной системы непрерывной подготовки управленческих кадров для органов публичной власти, для коммерческого и некоммерческого секторов, обеспечение научной и экспертной поддержки органов управления, подготовка специалистов для динамичного развития страны.

Академия продолжит своё развитие в качестве ведущего центра образовательного и экспертного обеспечения государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, будет и дальше формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Особый акцент будет сделан на цифровизации: в Президентской академии получат развитие программы обучения современным цифровым профессиям, будут созданы условия для повышения цифровой грамотности на всех направлениях подготовки. В Академии будет развиваться собственная цифровая платформа дистанционного обучения.

Результаты научной и экспертной деятельности Академии как крупнейшего консультанта по проектам и программам развития, разрабатываемым федеральными органами власти и органами власти субъектов России, корпорациями и общественными организациями, позволяют постоянно совершенствовать и актуализировать образовательный процесс.

«В системе отечественного образования и процессе развития кадров управления Президентская академия занимает ведущее место по подготовке высококвалифицированных специалистов для органов государственной власти и местного самоуправления.

С задачами, поставленными государством и обществом, Академия с честью справляется, студенты получают глубокие знания, разносторонние практические навыки и умения.

Поддерживая лучшие традиции подготовки специалистов, сохраняя и преумножая накопленный потенциал, коллектив Поволжского института управления имени П.А. Столыпина вносит достойный вклад в решение задач, поставленных перед Академией Президентом и Правительством Российской Федерации», - отметил директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.