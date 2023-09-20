Володин: 84% саратовцев высказались за расторжение соглашения с КВС

Володин озвучил позицию жителей, принявших участие в недавнем опросе об организации холодного водоснабжения в Саратове

Сегодня, 20 сентября, в Москве председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе встречи с генеральным директором ЗАО «Лидер» Анатолием Гавриленко и губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным обсудил проблему холодного водоснабжения в Саратове. Об этом сообщили сторонники Вячеслава Володина в телеграм-канале.

Политик отметил, что исходя из ситуации, связанной с городским водообеспечением и нареканиями жителей в адрес КВС (ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»), организация ненадлежаще исполняет предусмотренные концессионным соглашением обязательства. Так, на минувшей неделе без холодной воды остались около 200 тысяч саратовцев.

Володин озвучил позицию жителей, принявших участие в недавнем опросе об организации холодного водоснабжения в Саратове: 84% горожан высказались за расторжение соглашения с КВС.

Обращаясь к Роману Бусаргину, Вячеслав Володин отметил, что правильно было бы правительству Саратовской области взять на себя ответственность, а не перекладывать ее на недобросовестных концессионеров, так как в результате неисполнения ими обязательств заложниками ситуации становятся жители города. Он подчеркнул, что вопросами водоснабжения и водоотведения должны заниматься городские и областные власти и отвечать перед людьми. Как, например, в Москве и Санкт-Петербурге, где водоканал муниципальный и нареканий к его работе, таких как в Саратове, и отключений, таких как в Саратове, у жителей нет.