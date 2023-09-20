Участник СВО потребовал от Арбениной публичного ответа на вопрос по её отношению к СВО

Сергей Драгунов

Сергей Драгунов, который принимал участие в специальной военной операции высказал свое мнение по резонансной теме предстоящего концерта Дианы Арбениной в Саратове.

— Специальная военная операция раскрыла истинные лица многих знаменитостей, которые в тяжелое время отвернулись от нашей страны ради собственной выгоды.

Как участник СВО, волонтер гуманитарных миссий на Донбассе считаю поведение таких людей бесчестным и предательским. В то время, как наши бойцы защищают Россию, новые регионы и их жителей, другие в погоне за собственным комфортом, готовы продать свою Родину врагу.

Так почему те, кто отвернулся от своих соотечественников, продолжают здесь свою деятельность и «наживаются» на людях? Например, в октябре в Саратове запланирован концерт Дианы Арбениной, которая не признала российский Крым и людей, живущих там, выступала в Киеве в 2014 году, где просила прощения не понятно за что. Как допустили, что предатель зарабатывает деньги на концертах в российских городах?

Видел мнения людей, что Диана Арбенина вроде как не против России. Если, так-то пусть публично выскажет свою позицию в поддержку проведения специальной военной операции. А также признает Крым российским, — отметил Драгунов.

Напомним, что ранее против концерта в Саратове Дианы Арбениной выступили депутаты Саратовской областной Думы Мария Усова (региональный координатор проекта «Женское движение Единой России»), Роман Грибов, и Александр Блатман (фракция «Единая Россия»).

— Правильно, что у министра спорта забрали полномочия работы с молодежью…

Сейчас наши земляки защищают Родину на передовой, а в тылу в подведомственном саратовскому Минспорта учреждении (ЛДС «Кристалл») с почестями встречают Диану Арбенину, которая осуждает СВОих и поддерживает Киев!

Если министр спорта в наше непростое время не понимает ситуации и гонится за тридцатью серебрениками, то, возможно, ему самому пора одеть солдатские сапоги и отдать долг Родине!, — высказалась депутат Саратовской областной Думы, координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор «КП-Саратов» Мария Усова в своем телеграм-канале «Колонка издателя».