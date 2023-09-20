Управляющие компании и резиденты технопарков получат налоговые льготы. Фото: пресс-служба СОД

Саратовские депутаты приняли новые льготы для технопарков и малого бизнеса. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, в ходе девятнадцатого заседания Саратовской областной Думы.

Первый законопроект направлен на поддержку технопарков и ГСК. В соответствии с этим законом, кооперативы будут платить налог на имущество физических лиц на 15% меньше, чем ранее. Налог будет начисляться в размере 2% от кадастровой стоимости имущества. Однако, следует отметить, что эта льгота будет действовать только до 2027 года. Эта мера поддержки затронет 48 кооперативов, в которых участвуют около 5 тысяч человек.

Технопарки и управляющие компании:

В рамках нового закона, управляющие компании и резиденты технопарков также получат налоговые льготы. Они будут платить налог на имущество организаций по пониженной ставке: 4,5% и 5% соответственно от размера налога, который начислен по пониженной кадастровой стоимости (2,2% и 2% соответственно). Эта льгота будет применяться в течение пяти лет подряд. Таким образом, резиденты технопарков смогут сэкономить на налогах и инвестировать больше средств в свои инновационные проекты.

Второй законопроект направлен на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, которые впервые зарегистрировались в регионе. Согласно этому закону, они будут платить пониженный налог. Ставка с базой «доходы» составит 2% вместо 6%, а ставка с базой «доходы минус расходы» составит 7,5% вместо 15%. Внедрение этого закона позволит снизить налоговую нагрузку на новых предпринимателей и стимулировать их активность. Депутат Алексей Антонов (от фракции «Единая Россия») выразил надежду, что данный закон усилит уже наблюдаемый рост числа предпринимателей в регионе.

— За принятием этих законов должна следовать популяризация их среди потенциальных получателей льготы. О них нужно говорить на разных площадках. Необходимо разработать алгоритм действий органов власти по данному вопросу, – отметил глава регпарламента Михаил Исаев