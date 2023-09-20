АО СК «РСХБ-Страхование» примет участие в агропромышленной выставке «Золотая осень - 2023»

Фото: АО СК «РСХБ-Страхование»

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АО СК «РСХБ-Страхование» примет участие в XXV юбилейной российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая будет проходить с 4 по 7 октября 2023 года на территории Российского государственного аграрного университета.

Это крупное событие для всей отрасли. По традиции на площадке «Золотой осени» соберутся тысячи производителей из разных регионов России, чтобы представить свою продукцию, презентовать сельхозтехнику, инновационные разработки и новейшие технологии в сфере АПК. В программе выставки запланированы конференции, дискуссии, семинары и мастер-классы, посвященные актуальным отраслевым темам. В рамках мероприятий ведущие эксперты отрасли поделятся с участниками выставки своим опытом и знаниями.

АО СК «РСХБ-Страхование» на протяжении многих лет является постоянным участником выставки «Золотая осень». С 4 по 7 октября посетители стенда АО СК «РСХБ-Страхование» смогут узнать о возможностях страховой защиты и получить консультации специалистов компании.

6 октября в 14:30 в конференц-зале состоится презентация нового проекта АО СК «РСХБ-Страхование» - «Онлайн-школа по агрострахованию».

Это уникальный образовательный проект АО СК «РСХБ-Страхование» и Российского государственного аграрного университета. Проект направлен на передачу практических знаний в области агрострахования студентам вуза и молодым представителям отрасли. Цель проекта – развитие финансовой грамотности, формирование молодой команды специалистов, способных внести свой вклад в развитие АПК России. Участники обучения смогут вести открытый диалог с экспертами агрострахования, преподавателями Российского государственного аграрного университета, владельцами сельхозпредприятий, в режиме онлайн задавать интересующие вопросы, получать карьерное консультирование. Лучшие студенты смогут пройти практику в компании и будут включены в кадровый резерв.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 1 квартала 2023 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

Российский государственный аграрный университет - высшее учебное заведение сельскохозяйственного профиля в Москве. Основан в 1865 году. Полное наименование: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева» (сокр. ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева). Академия носит имя известного учёного — физиолога растений Климента Аркадьевича Тимирязева. В настоящее время Российский государственный аграрный университет имеет статус базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области аграрного образования. Российский государственный аграрный университет признан базовой организацией Министерства сельского хозяйства РФ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области агропромышленного комплекса. В университете трудится 3034 сотрудника. Образовательный процесс в Российском государственном аграрном университете организуют 1225 научно-педагогических работников, в том числе 872 человека с учеными степенями и званиями, из которых 225 докторов наук и 175 профессоров. В исследовательских подразделениях университета работает 41 научный сотрудник, из которых 32 человека с учеными степенями и званиями, в том числе 7 докторов наук. Численность студентов, обучающихся в университете, составляет 15 365 человек, в том числе обучающихся по очной форме 11 576 человек, включая 800 иностранных учащихся из 55 стран мира; 310 аспирантов и 6 докторантов, 40 лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской диссертации.

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