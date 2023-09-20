Мария Усова: амбициозные женщины ставят задачу не импортозамещать, а опережать!

Мария Усова тестирует прибор, разработанный Наргиз Норманн-Зандер

Депутат Саратовской областной Думы, координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор «КП-Саратов» Мария Усова приняла участие в международном женском бизнес-форуме SKOLKOVO WOMEN'S FORUM 2023.

Форум завоевал статус ведущей российской площадки для обсуждения ключевых вопросов по инновационным технологиям и внедрения их в бизнесы и стартапы, а так же обмена лучшими мировыми практиками, опытом международных экспертов и компетенциями для реинжиниринга бизнес-процессов и системного развития компаний.

Мария Усова о бизнес-форуме в Сколково: Женщины не только говорят о об инновациях, высокотехнологичных проектах, но и внедряют их в жизнь

— Протестировала отечественную разработку резидента СКОЛКОВО, основателя международных научно-исследовательских центров психотехнологий, резидента CLUB 500 и вице-президента Women’s Skolkovo Club Наргиз Норманн-Зандер.

Международный женский бизнес-форум SKOLKOVO WOMEN'S FORUM 2023

Об этом уникальном гаджете напишу еще, а также о повсеместном внедрении искусственного интеллекта и мета-вселенных. А пока хочется сказать, что нам действительно есть чем гордиться и амбициозные женщины в нашей стране ставят задачу не импортоЗамещать, а опережать!. — Женщины не только говорят о об инновациях, высокотехнологичных проектах, но и внедряют их в жизнь, — такими словами депутат регионального парламента прокомментировала работу форума в своем телеграм-канале «Колонка издателя»