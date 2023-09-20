Алексей Антонов отметил важность консолидации всех политических сил

Алексей Антонов на заседании Саратовской областной Думы

За первый год работы седьмого созыва депутатам областной Думы удалось выстроить довольно продуктивные взаимоотношения. Об этом на проходящем в эти минуты заседании регпарламента сказал руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Антонов. Он подчеркнул, что по многим темам депутатам от разных политических фракций удаётся приходить к консенсусу, а прения по тому или иному вопросу проходят в более конструктивном ключе.

«Депутаты «Единой России» в первый год работы в своих избирательных округах уделяли максимальное значение вопросам, которые волнуют людей на местах, реализации Народной программы нашей партии, качеству исполнения национальных проектов Президента России Владимира Путина и региональных инициатив, появившихся по инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора области Романа Бусаргина. Благодаря этим проектам ведётся ремонт учреждений соцсферы, улучшается качество жизни людей на местах», - подчеркнул он.

Вопросы социального характера, взаимодействие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, помощь участникам специальной военной операции и их семьям – сегодня по этим направлениям работает не только «Единая Россия», но и представители других политических партий, подчеркнул Антонов. По его словам, это помогает охватить больше нуждающихся, оказать качественную помощь.

«Уверен, что наша консолидация никуда не уйдёт и в период, когда в России будут проходить президентские выборы. Какие бы политические силы мы не представляли, мы все хотели бы жить в сильной и независимой стране, заниматься её развитием. А для этого важно не помогать тем зарубежным деятелем, кто заинтересован в развале России, расшатывая ситуацию внутри нашей страны. Надеюсь, это понимают все депутаты. Интересы России, сохранение суверенитета гораздо важнее чьих бы то ни было политических амбиций», - заключил парламентарий.