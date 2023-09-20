Евгений Ковалев: Повышение зарплаты медикам поможет справиться с проблемой недостатка специалистов в сфере здравоохранения

Евгений Ковалев на заседании Саратовской областной Думы

Во время 19-го заседания регпарламента парламентарии поддержали поправки в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Документом предусмотрено, что бюджетные назначения по доходам на 2023 год корректируются в целом на 813,0 млн рублей, в том числе учтены дополнительные поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме 213,5 млн рублей и безвозмездные перечисления 599,5 млн рублей.

С учетом остатков на счете областного бюджета, специального казначейского кредита, перераспределения средств, в том числе ранее зарезервированных, запланированы бюджетные ассигнования в том числе на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы - 865,5 млн рублей, среди которых медицинские работники, не оказывающие медицинскую помощь в системе ОМС.

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и собственности Евгений Ковалев подчеркнул, что на протяжении длительного периода времени председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и региональные власти, в частности, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, уделяют огромное внимание именно сфере здравоохранения - обновлен автопарк «скорой помощи», строятся новые высокотехнологичные медицинские учреждения, строится служебное жилье и многое другое. Саратовская область становится крупнейшим центром по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

«Медицинские работники – люди, посвятившие свою жизнь заботе о здоровье других людей. Они сталкиваются с непредсказуемыми ситуациями, нередко работают в экстремальных условиях и часто сталкиваются со стрессом и эмоциональными перегрузками. На фоне увеличения интенсивности работы медицинских работников увеличение зарплат является разумным и как никогда нужным для области аспектом. Но не нужно забывать и о медработниках, оказывающих помощь в системе ОМС. Повышение зарплаты медикам поможет справиться с проблемой недостатка специалистов в сфере здравоохранения, поможет как удержать опытных специалистов, так и привлечь выпускников медицинского университета, а также повысить качество оказания медицинской помощи и является неотъемлемой частью комплексной программы государственной поддержки здравоохранения. Это решение говорит о важности медицины в нашем обществе и о том, что усилия и труд медицинских работников несомненно ценятся и востребованы»