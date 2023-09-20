Пушкинка в Саратове отметит юбилей издательства «Детская литература»

Произведения распределены по узнаваемым книжным сериям: «Для самых маленьких», «Читаем сами», «Мир приключений», «Библиотека пионера», «Школьная библиотека»

Первое и старейшее в нашей стране издательство книг для детей и подростков «Детская литература» вот уже 90 лет издает сказки, приключения и серьезные классические произведения, стихи и научно-популярные издания. Областная детская библиотека имени А.С.Пушкина решила отметить этот громкий юбилей.

Пушкинская библиотека приглашает отправиться в ностальгическое путешествие по волнам литературных воспоминаний и посетить замечательную выставку «Книжное многоцветье «Детской литературы». Перед посетителями предстанет история жизни страны и путь издательства, запечатленные в лучших образцах литературы для детей. До конца сентября вам будут доступны редкие книги прошлого века, изданные в 1935 году, истории о животных для самых маленьких и детей постарше, познавательные издания из цикла «Хочу все знать», а еще литература о Великой Отечественной войне – событиях, которые нужно и важно помнить.

Произведения распределены по узнаваемым книжным сериям: «Для самых маленьких», «Читаем сами», «Мир приключений», «Библиотека пионера», «Школьная библиотека».