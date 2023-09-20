Фото: В Саратове водитель скутера скончался в больнице после столкновения с «семеркой»

В Саратове водитель скутера скончался в больнице после столкновения с «семеркой». Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня утром, в 09:05. На улице Шехурдина столкнулись «семерка» и скутер. За рулем отечественного автомобиля сидел 70-летний мужчина, скутером управлял 42-летний гражданин.

В результате ДТП водителя двухколесного транспорта госпитализировали в медучреждение, где он позже скончался.

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