Фото: В Саратове водитель скутера скончался в больнице после столкновения с «семеркой»
В Саратове водитель скутера скончался в больнице после столкновения с «семеркой». Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Авария произошла сегодня утром, в 09:05. На улице Шехурдина столкнулись «семерка» и скутер. За рулем отечественного автомобиля сидел 70-летний мужчина, скутером управлял 42-летний гражданин.
В результате ДТП водителя двухколесного транспорта госпитализировали в медучреждение, где он позже скончался.
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