В Самойловском районе увековечили память погибшего в СВО воина

Памятный знак появился на фасаде средней общеобразовательной школы

В селе Залесянка Самойловского района открыли мемориальную доску в память о земляке – участнике специальной военной операции Сергее Сюрине. Памятный знак появился на фасаде средней общеобразовательной школы.

В этой школе Сергей Сюрин учился с 1999 по 2008 годы. Затем он окончил Балашовский кооперативный техникум.

В 2012 году Сюрин проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. После окончания военной службы получил высшее образование в Российском государственном аграрном университете - МСХА имени К.А.Тимирязева.

В сентябре 2022 года Сергей Сюрин призван по мобилизации на службу в СВО. Память о земляке почтили минутой молчания.