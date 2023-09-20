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НовостиПолитика20 сентября 2023 7:16

В Самойловском районе увековечили память погибшего в СВО воина

В селе Залесянка под Самойловкой открыли мемориальную доску воину СВО Сергею Сюрину
Елена Маркелова
Памятный знак появился на фасаде средней общеобразовательной школы

Памятный знак появился на фасаде средней общеобразовательной школы

В селе Залесянка Самойловского района открыли мемориальную доску в память о земляке – участнике специальной военной операции Сергее Сюрине. Памятный знак появился на фасаде средней общеобразовательной школы.

В этой школе Сергей Сюрин учился с 1999 по 2008 годы. Затем он окончил Балашовский кооперативный техникум.

В 2012 году Сюрин проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. После окончания военной службы получил высшее образование в Российском государственном аграрном университете - МСХА имени К.А.Тимирязева.

В сентябре 2022 года Сергей Сюрин призван по мобилизации на службу в СВО. Память о земляке почтили минутой молчания.