Средняя зарплата бюджетника в Саратовской области составит 40 240 рублей

Ирина Бегинина: Согласно обновленному проекту бюджета, доходы вырастают на 813 миллионов рублей. Фото: Наталия Калинина

В Саратовской области выделили почти 900 миллионов на повышение зарплат бюджетникам. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, в ходе очередного, девятнадцатого заседания Саратовской областной Думы.

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина представляла заксобранию очередные поправки к бюджету региона. Согласно обновленному проекту, доходы вырастают на 813 миллионов рублей, среди которых налоговые и неналоговые поступления составили 213,5 млн, а безвозмездные перечисления — 599,5 млн.

На повышение зарплат бюджетникам направят 865,5 млн рублей, с 1 октября их средняя зарплата составит 40 420 рублей (сейчас - 36 880 рублей). Кроме того, лекарственное обеспечение льготников потребует 87,2 млн, меры поддержки отдельных категорий граждан - 72,8 млн, улучшение материально-технической базы учреждений соцсферы - 69,3 млн, «обеспечение деятельности областных учреждений и реализацию мероприятий» - 297 млн, возмещение выпадающих доходов за перевозку граждан пригородным транспортом - 266 млн.

Еще 149,2 млн рублей потребуется на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования и 452,5 млн - в качестве бюджетных ассигнований областного дорожного фонда. Суммарно, расходы бюджета вырастут на 1,4 миллиарда рублей. Депутаты одобрили проект бюджета.

— Поправки в бюджет и главный финансовый документ региона в целом носят социально ориентированный характер. Мы говорим о лекарственном обеспечении, повышении зарплат, денежных выплатах многодетным семьям взамен земельных участков. Это важные направления, которые касаются десятков тысяч жителей Саратовской области,— прокомментировал председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и собственности Алексей Антонов.