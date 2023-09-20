Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области

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Сегодня ОАО «РЖД» в лице Приволжской магистрали заключило соглашение о сотрудничестве с Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области. Церемония подписания прошла в рамках Дня Приволжской железной дороги в историческом парке «Россия - моя история». Подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и председатель Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области Максим Шихалов.

– Мы будем осуществлять сотрудничество в создании благоприятных условий для развития предпринимательства в регионе, выдвижении и реализации законодательных и нормативных инициатив, направленных на комплексное развитие железнодорожного транспорта, – сообщил Сергей Альмеев. – Всё это будет делаться с целью роста экономики региона, обеспечения деятельности субъектов предпринимательства и формирования сбалансированной инфраструктуры.

Подписанию соглашения предшествовало совещание, в ходе которого Сергей Альмеев проинформировал присутствующих об итогах работы Приволжской магистрали в январе-августе 2023 года и мероприятиях по расширению экспортных возможностей товаропроизводителей и грузоотправителей. В частности, была озвучена информация о транспортно-логистических услугах, предоставляемых при отправке грузов по МТК «Север-Юг».