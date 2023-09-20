Михаил Исаев: за год проведено 7 телемостов с военнослужащими из Саратовской области, выполняющими боевые задачи в зоне СВО. Фото: СОД

За год в бюджет Саратовской области дополнительно завели 50 миллиардов рублей. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, в ходе очередного, девятнадцатого заседания Саратовской областной Думы.

В своем выступлении спикер регпарламента подвел итоги года работы заксобрания. Исаев особо заострил внимание на значимых вопросах. По его словам, базовый пакет мер поддержки бойцов СВО был принят в 2022 году, в этом году был расширен — установлена доплата к пенсии в случае ранения, право на бесплатные горячее питание и проезд школьников распространили на детей контрактников, получение «подъемных» в случае трудоустройства в учреждение бюджетной сферы для участников СВО.

Кроме того, за год проведено 7 телемостов с военнослужащими из Саратовской области, выполняющими боевые задачи в зоне СВО, и их родственниками

Коснулся глава регпарламента и вопроса обеспечения жильем детей-сирот. Снижен возраст получения сертификата на жилье с 23 до 21 года, изменен порядок получения компенсации по ипотеке и так далее.

15 раз вносились поправки в главный финансовый документ области, в ходе которых в казну было заведено 50,5 млрд рублей. Неоценимую поддержку в получении средств оказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. .