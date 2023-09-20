Фото: Саратовцы продолжают верить мошенникам: мужчина потерял деньги и приобрел кредит

Саратовцы продолжают верить мошенникам: мужчина потерял деньги и приобрел кредит. Об этом сообщает городское управление МВД.

Как сообщили в полиции, 18 сентября 44-летнему жителю Кировского района позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По словам собеседника, кто-то пытается взять кредит на имя мужчины. Чтобы избежать ситуации, саратовцу предложили оформить встречный займ и перевести деньги на «безопасный счет».

Горожанин снял деньги со счета в банке и оформил кредит на 800 тысяч рублей. Через банкомат мужчина перевел звонившему 1,1 миллиона рублей, а позже понял, что его обманули и обратился в полицию. Заведено уголовное дело.

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