По словам Исаева,в рамках предыдущих восемнадцати заседаний принято почти 200 законов. Фото: пресс-служба СОД

Михаил Исаев: Саратовская областная Дума вошла в тройку самых открытых парламентов. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, в ходе очередного, девятнадцатого заседания Саратовской областной Думы.

В своем выступлении спикер регпарламента подвел итоги года работы заксобрания. По словам Исаева,в рамках предыдущих восемнадцати заседаний принято почти 200 законов.

— Год, который мы отработали с вами, на мой взгляд, получился продуктивным: мы оперативно решали задачи, которые перед нами ставил сегодняшний день, отвечали на запросы руководства региона и страны, а главное – избирателей. С самого начала мы взяли хороший темп, который, надеюсь, будем наращивать, — высказался глава регпарламента.

Кроме того, спикер отметил, что Саратовская областная Дума вошла в ТОП-3 самых открытых парламентов ПФО и в десятку среди законодательных органов страны.