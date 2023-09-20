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НовостиОбщество20 сентября 2023 6:34

Михаил Исаев: Саратовская областная Дума вошла в тройку самых открытых парламентов

За год работы регпарламента депутаты приняли почти 200 законов
Евгений Бадиков
По словам Исаева,в рамках предыдущих восемнадцати заседаний принято почти 200 законов. Фото: пресс-служба СОД

По словам Исаева,в рамках предыдущих восемнадцати заседаний принято почти 200 законов. Фото: пресс-служба СОД

Михаил Исаев: Саратовская областная Дума вошла в тройку самых открытых парламентов. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, в ходе очередного, девятнадцатого заседания Саратовской областной Думы.

В своем выступлении спикер регпарламента подвел итоги года работы заксобрания. По словам Исаева,в рамках предыдущих восемнадцати заседаний принято почти 200 законов.

— Год, который мы отработали с вами, на мой взгляд, получился продуктивным: мы оперативно решали задачи, которые перед нами ставил сегодняшний день, отвечали на запросы руководства региона и страны, а главное – избирателей. С самого начала мы взяли хороший темп, который, надеюсь, будем наращивать, — высказался глава регпарламента.

Кроме того, спикер отметил, что Саратовская областная Дума вошла в ТОП-3 самых открытых парламентов ПФО и в десятку среди законодательных органов страны.