Роман Бусаргин дал оценку работе регионального парламента

По словам губернатора, год прошел в конструктивном диалоге между правительством региона и депутатами

Губернатор Роман Бусаргин дал оценку первому году работы областной Думы седьмого созыва. Своим наблюдением чиновник поделился с подпичисками телеграм-канала.

Роман Викторович отметил, что год был результативным. По словам губернатора, он прошел в конструктивном диалоге между правительством региона и депутатами.

- Работаем ради общих целей, совместно обсуждаем текущую повестку, ищем пути решения проблем наших жителей, тесно взаимодействуем лично с председателем облдумы Михаилом Исаевым.

Депутаты оперативно одобрили целый ряд важных инициатив Правительства. Прежде всего, по региональным мерам поддержки участников СВО и членов их семей, по расширению мер соцподдержки многодетных. Вместе мы усовершенствовали систему целевого обучения, продолжали создавать условия для инвесторов, в том числе за счет снижения налоговых ставок. Отдельно отмечу закон о единовременных выплатах молодым специалистам, которые после окончания техникумов и вузов устраиваются или уже работают на предприятиях.

Важно, что для депутатов текущего созыва на первом месте не громкие заявления на публику, а интересы своих избирателей. Когда есть обоюдная заинтересованность сделать регион сильным и комфортным, есть взаимная поддержка ради общего дела, то можно рассчитывать на результат, - отметил Роман Бусаргин.