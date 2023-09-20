Фото: В Гагаринском районе Саратова в лобовом столкновении на трассе пострадали два человека

В Гагаринском районе Саратова в лобовом столкновении пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло минувшей ночью в 22:30 на трассе Саратов-Красноармейск. Рядом с поселком Сергиевский столкнулись «Лада Гранта» и Nissan. Отечественным автомобилем управлял 24-летний мужчина, за рулем иномарки сидел 44-летний водитель.

В результате аварии госпитализировали водителя «Гранты» и его 28-летнего пассажира. Кто является виновником аварии в ГИБДД не уточнили.

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