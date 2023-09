Профессор СГЮА стала единственным представителем России на научном юридическом форуме в Китае

Фото: СГЮА

Заведующая кафедрой криминалистики СГЮА, доктор юридических наук профессор Людмила Шапиро приняла участие в Международном криминалистическом форуме Facing the Future: Theoretical Development and Technology Evolution of Forensic Science («Лицом к будущему: теоретическое развитие и эволюция технологий криминалистики»).

Мероприятие прошло на базе Китайского университета уголовной полиции Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики (КНР) в г. Шеньяне в рамках Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности. Его участниками стали ученые и практические работники из КНР, Сербии, Кении, Анголы, ЮАР, Таиланда, Бразилии, Монголии и других стран.

На форуме Людмила Шапиро, как единственный представитель из России, выступила с докладом на английском языке, который был посвящен основным направлениям развития криминалистической науки и судебной экспертологии в цифровую эпоху. Особое внимание в ходе своего выступления она обратила на необходимость трансформации таких разделов криминалистики, как криминалистическая техника, тактика и методика расследования преступлений, которая обусловлена цифровизацией преступности, а также на важность обучения студентов, практикующих следователей и судебных экспертов работе с цифровыми технологиями. Доклад профессора СГЮА получил высокую оценку зарубежных коллег.

Отметим, что с 2011 года между СГЮА и Китайским университетом уголовной полиции Министерства общественной безопасности КНР заключено соглашение о сотрудничестве.