У саратовских сотрудников МФЦ вырастут зарплаты

С 1 октября средняя зарплата всех работников центров «Мои Документы» региона вырастет на шесть процентов

С 1 октября средняя зарплата всех работников центров «Мои Документы» региона вырастет на шесть процентов. Об этом проинформировала пресс-служба минэкономразвития Саратовской области.

Решение о выделении дополнительного финансирования на обеспечение деятельности многофункциональных центров принял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Средства будут направлены на индексацию заработной платы сотрудников, принимающих участие в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Поэтапная работа по повышению заработной платы сотрудников центров «Мои документы» ведется с июля этого года.

С 1 июля зарплата сотрудников окон приема была повышена в среднем на 7%. Наибольшее повышение коснулось отдаленных районов, а именно Базарного Карабулака, Ровного, Горного, Дергачей, Духовницкого, Екатериновки, Лысых гор, Мокроуса, Новых Бурас, Озинок, Романовки, Самойловки, Турков, Алгая, Балтая, Михайловского, Светлого, Шихан, Балтая, Воскресенского, Ивантеевки, Перелюба, Питерки.