Саратовский регоператор: льготный период для дачников завершится к ноябрю

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» продлил период льготных условий для дачных товариществ, чтобы заключить договор на услугу по обращению с ТКО. Специальные условия действуют с начала июня, за это время им воспользовались 84 СНТ. У 32 из них оформлена и внесена в реестр собственная контейнерная площадка.

В настоящее время, несмотря на предложенные регоператором выгодные для СНТ условия, более 500 дачных товариществ по-прежнему не организовали на своих территориях экологически безопасное обращение с твердыми коммунальными отходами. По всем ним у регионального оператора есть достоверные сведения о расчетных единицах, необходимые для начисления платы за услугу по обращению с ТКО и последующего взыскания долгов в судебном порядке.

Напомним, для получения льготы в части оплаты долгов прошлых лет дачные товарищества должны выполнить ряд действий. До конца этого дачного сезона руководители СНТ должны обратиться к регоператору с заявкой, организовать собственную площадку для накопления ТКО или обозначить площадку, которая используется дачниками в настоящее время. Существует также возможность предоставить ранее заключенные договоры на вывоз ТКО с территории СНТ со сторонними организациями, которые доказывают факт оказания услуги.

Региональный оператор призывает все садоводческие товарищества воспользоваться этой возможностью и заключить договор на выгодных условиях. Это позволит не только соблюсти законодательство о правильном обращении с отходами, но и значительно сэкономить средства по оплате долгов. Товариществам, которые не подадут заявку для заключения договора до конца дачного сезона, будет начислена плата за последние три года и сразу передана для взыскания в судебном порядке.

Для уточнения информации ответственные лица дачных товариществ могут обратиться по телефону: 8 (8452) 25-64-90 или записаться на личный прием к заместителю директора Саратовского филиала АО «Ситиматик» по сбыту.