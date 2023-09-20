Фото: Мэрия Саратова заплатит 100 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

Мэрия Саратова заплатит 100 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент случился в поселке Дачный 27 мая 2020 года. На улице Мелиораторов бездомная собака набросилась на 12-летнюю девочку. Обследования медиков показали перелом пальца и раны на руке ребенка. По заключениям врачей пострадавшей причинен вред средней тяжести, о чем стало известно прокурорам.

За компенсацией морального вреда прокуратура обратилась в суд. Поскольку за отлов безнадзорных собак в городе отвечает мэрия, суд обязал выплатить ребенку 100 тысяч рублей.

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