В Балаково на АЭС проведут командно-штабное учение

Во время учения в районе Балаковской атомной станции будет задействована инженерная и другая спецтехника

29 сентября на Балаковской атомной станции пройдет командно-штабное учение с отработкой практических действий по ликвидации условной чрезвычайной ситуации и эвакуации персонала. Мероприятие будет организовано в соответствии с плановым графиком.

Во время учения в районе Балаковской атомной станции будет задействована инженерная и другая спецтехника. На базе МАУ УСК «Форум» развернут сборный эвакуационный пункт.

На работу Балаковской АЭС в штатном режиме и жизнедеятельность Балаково и Балаковского района учение не повлияет, подчеркнули в Управлении информации и общественных связей предприятия.

Запланировано участие руководства и противоаварийных формирований Балаковской АЭС.