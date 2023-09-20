В Балаково на АЭС проведут командно-штабное учение

Во время учения в районе Балаковской атомной станции будет задействована инженерная и другая спецтехника
29 сентября на Балаковской атомной станции пройдет командно-штабное учение с отработкой практических действий по ликвидации условной чрезвычайной ситуации и эвакуации персонала. Мероприятие будет организовано в соответствии с плановым графиком.
Во время учения в районе Балаковской атомной станции будет задействована инженерная и другая спецтехника. На базе МАУ УСК «Форум» развернут сборный эвакуационный пункт.
На работу Балаковской АЭС в штатном режиме и жизнедеятельность Балаково и Балаковского района учение не повлияет, подчеркнули в Управлении информации и общественных связей предприятия.
Запланировано участие руководства и противоаварийных формирований Балаковской АЭС.