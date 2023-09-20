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НовостиОбщество20 сентября 2023 5:10

В Саратове ДТП заблокировало движение трамваев

В районе Сенного из-за аварии встали трамваи
Нарина Балаян
Фото: В Саратове ДТП заблокировало движение трамваев

Фото: В Саратове ДТП заблокировало движение трамваев

В Саратове ДТП заблокировало движение трамваев. Об этом сообщает предприятие «Саратовгорэлектротранс».

Трамваи, которые ехали из Мирного переулка встали примерно в 8:30. На перекрестке улиц Соколовая и Танкистов произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, пострадавших в аварии нет, подробности уточняются.

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