Фото: В Аркадакском районе на трассе опрокинулась «Гранта»: пострадали три человека

В Аркадакском районе на трассе опрокинулась «Гранта»: пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло минувшей ночью, в 2:30 на дороге Аркадак-Алексеевка. В районе поселка Красный автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 24-летний мужчина, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии травмы получил водитель и три 18-летние пассажирки. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

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