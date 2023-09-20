Фото: В Саратовской области врачам и работникам «скорой» повысят зарплату

В Саратовской области врачам и работникам «скорой» повысят зарплату. Об этом сообщает Миздрав региона.

По поручению губернатора Романа Бусаргина, надбавку к заработной плате начнут получать медработники скорых в составе психбригад при ЧС и обеспечивающие медэвакуацию. Оплата труда повысится у фтизиатров, психиатров, наркологов, венерологов и врачей, работающих с ВИЧ-инфекцией.

Также, доплаты в размере от 4500 до 14500 рублей получат и врачи, которые оказывают паллиативную медицинскую помощь взрослым.

Кроме того, повышение заработной платы коснулось и молодых медиков, работающих в системе ОМС. Зарплата врачей повысится с 31 100 рублей до 39 250 рублей, а среднего медперсонала с 19 000 до 23 860 рублей.

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