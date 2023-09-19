В Саратове выделено 317,4 млн рублей на завершение строительства «Протон-Арена»

фото: телеграм-канал Время Саратовское Z

На завершение строительства спортивного комплекса «Протон-Арена» в Саратове выделено 317,4 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Время Саратовское Z.

Строительство выполняется в микрорайоне Солнечный-2. Выделенные средства позволят завершить работы до конца 2023 года.

Предполагается, что общая площадь спорткомплекса будет 9,3 тыс. кв. м. Здание позволит вместить более двух тысяч зрителей, а также предстанет в качестве универсальной площадки по игровым видам спорта, включая баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол и другие виды спорта.