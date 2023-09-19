Саратовцы угнали «Жигули» и поехали домой после ночного клуба

В Саратове полицейские раскрыли угон транспортного средства без цели хищения. Как сообщили в городском УМВД, в правоохранительные органы обратился 61-летний мужчина, который рассказал, что 15 сентября он обнаружил пропажу ВАЗ-2106, который припарковал у одного из домов на улице Вольской. Транспортное средство позднее было обнаружено в Заводском районе.

В ходе розыска злоумышленников оперативники доставили в отдел полиции 23-летнего молодого человека из Заводского района, он уже был ранее судим, и его ровесника из Волжского района, не имевшего до этого проблем с законом. Подозреваемые пояснили, что вышли из ночного клуба, увидели припаркованный автомобиль и решили доехать на нем до дома.

Действия саратовцев квалифицировали как «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщиков ждет суд.

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