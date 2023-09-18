Депутат Саратовской облдумы Мария Усова требует отмены концерта Дианы Арбениной

ЛДС "Кристалл". Фото: 2Gis

Мария Усова требует отмены концерта Дианы Арбениной. Об этом депутат Саратовской областной Думы Мария Усова рассказала в своем телеграм-канале «Колонка издателя».

— Правильно, что у министра спорта забрали полномочия работы с молодежью… Сейчас наши земляки защищают Родину на передовой, а в тылу в подведомственном саратовскому Минспорта учреждении (ЛДС «Кристалл») с почестями встречают Диану Арбенину, которая осуждает СВОих и поддерживает Киев!

Если министр спорта в наше непростое время не понимает ситуации и гонится за тридцатью серебряниками, то, возможно, ему самому пора одеть солдатские сапоги и отдать долг Родине!, — резко отреагировала депутат регпарламента, генеральный директор «КП-Саратов» Мария Усова.