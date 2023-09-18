Фото: Архив КП
Компенсация за моральный ущерб жительнице Энгельса обошлась в 2 миллиона рублей. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
16 сентября 59-летней горожанке поступил звонок от «сотрудника финансовой организации», в которой женщина потеряла вклад из-за ликвидации организации.
Собеседник заявил, что покровчанке полагается компенсация за моральный ущерб. Для этого ей порекомендовали перевести деньги на указанный счет.
Женщина перечислила 1,2 миллиона рублей своих сбережений, а также 750 тысяч – кредитных.
После этого она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.