Фото: Архив КП

Компенсация за моральный ущерб жительнице Энгельса обошлась в 2 миллиона рублей. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

16 сентября 59-летней горожанке поступил звонок от «сотрудника финансовой организации», в которой женщина потеряла вклад из-за ликвидации организации.

Собеседник заявил, что покровчанке полагается компенсация за моральный ущерб. Для этого ей порекомендовали перевести деньги на указанный счет.

Женщина перечислила 1,2 миллиона рублей своих сбережений, а также 750 тысяч – кредитных.

После этого она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.

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