Саратовских кадетов научили управлять квадрокоптерами

фото: Минобразования Саратовской области

Квадрокоптерами научились управлять кадеты Саратова. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства образования Саратовской области.

Ознакомительный урок под названием «Введение в робототехнику и программу управления квадрокоптерами» провели специалисты Мобильного технопарка Кванториум.

Обучающиеся кадетской школы №2 им. В.В.Талалихина узнали о робототехнике, ее направлении деятельности, а также пользе. Кадеты научились управлять квадрокоптерами, а также узнали об основах аэродинамики беспилотных летательных аппаратов.