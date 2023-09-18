Дмитрий Пьяных стал заместителем Председателя Молодежного парламента при Госдуме

Дмитрий Пьяных - самый молодой депутат Саратовской облдумы текущего созыва. Фото: пресс-служба регпарламента

Дмитрий Пьяных стал заместителем Председателя Молодежного парламента при Государственной Думе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Решение принято сегодня на первом заседании. В этом году, по предложению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, Молодежный парламент был серьезно переформатирован. Приоритет на вхождение в новый созыв отдавался участникам специальной военной операции, отслужившим в Вооружённых Силах или имеющим военно-учётную специальность. В составе Молодежного парламента 292 человека.

Накануне начала работы с молодыми парламентариями встретился Вячеслав Володин.

— Главная ваша задача — участвовать в реализации повестки страны, повестки Президента, отстаивать интересы граждан, которых вы представляете, – напутствовал молодых политиков глава Государственной Думы.

В марте депутаты Саратовской областной Думы одобрили кандидатуру Дмитрия Пьяных в состав Молодежного парламента при Государственной Думе. Председатель комитета регпарламента по спорту, туризму и делам молодежи является самым молодым депутатом областной Думы.

«Сегодня состоялось первое заседание Молодежного парламента при Государственной Думе. Коллеги доверили мне занять пост заместителя председателя Молодежного парламента по развитию сети парламентаризма. Также буду курировать работу комиссии по экономике и предпринимательству.

У нас подобралась хорошая команда, которая включает в себя экспертов разных направлений. Это - кандидаты наук, практикующие доктора, действующие депутаты различных уровней, люди, разбирающиеся в своих отраслях, которые могут назвать себя профессионалами. Также представлены участники спецоперации и те, кто активно помогает бойцам как на фронте, так и в своих регионах.

В рамках работы комиссии уже обсудили ряд задач, которые ставим перед собой до конца этого года. В комиссию вошли действующие предприниматели, которые понимают, с чем сталкиваются их молодые коллеги. Они готовы предложить решения по значимым вопросам. Уверен, что наша работа будет видна, полезна и продуктивна», – рассказал Дмитрий Пьяных.