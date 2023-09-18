Эксперт ПИУ РАНХиГС о комплексном развитии российского авиастроения

Российские авиастроители успешно реализуют программу импортозамещения комплектующих и создания отечественных воздушных судов. В свою очередь, Правительство продолжает работать над созданием благоприятных условий для работы отрасли и развития авиаперевозок. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, этот сектор крайне важен для достижения технологического суверенитета и экономического роста всей страны, выполнения тех задач, которые ставил президент РФ.

«В частности, в конце августа для расширения производства перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21 кабмином были изменены правила предоставления субсидий из федерального бюджета. «Такое решение даст возможность целому ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 млрд рублей на техническое перевооружение», – пояснил Мишустин.

Также на этот год будет продлена программа субсидирования процентных ставок по кредитам, которые компании привлекают для приобретения российской авиатехники. Это обеспечит финансирование лизинга свыше двух десятков воздушных судов, в том числе самолетов «Сухой Суперджет», а также медицинских вертолетов Ми-8 и «Ансат», и позволит снизить их конечную цену.

Большие перспективы развития имеет также отрасль БПЛА, применяющихся в различных отраслях экономики. Согласно стратегии развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 года в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Рост российского рынка беспилотных авиационных систем должен составить около 1 млн единиц в год к 2035 году, рыночная доля отечественных производителей постепенно должна вырасти с 50% до 80%.

Действующая программа субсидирования процентных ставок по кредитам, которые лизинговые компании привлекают для закупки российских самолётов, будет распространена на займы, взятые в 2023 году. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин (Источник: http://government.ru).

Эксперт Екатерина Авдеева, профессор кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС считает, что лизинг является одним из наиболее эффективных инструментов пополнения и обновления парка самолетов, что связано в большей степени с их высокой стоимостью и длительным сроком службы.

«Особенностью лизинга в авиации является его операционный характер, когда судно берется на сравнительно небольшой период, в котором его будут эксплуатировать, после чего оно возвращается лизингодателю. Этот вид лизинга наиболее эффективен при сезонных скачках спроса на авиаперевозки. Как правило, сделка по новому самолету заключается на срок до 12 лет, так как именно после этого периода большинство самолетов должны пройти D-check — тяжелую форму обслуживания, которая длится 30-40 дней с проверкой всех систем, узлов и деталей судна с соответствующей заменой выработавших ресурс подсистем. Именно D-check является длительной и затратной (затраты на восстановление летной годности могут составить до 40-50% стоимости судна), а также должна выполняться на соответствующей технической базе. После прохождения этой проверки самолеты берутся в лизинг, как правило, на более короткие сроки.

В настоящее время в России начали рассматривать новый вид лизинга воздушных судов — "мокрый". Его особенность в том, что самолет берется в аренду вместе с экипажем. Это позволит более мобильно использовать парк самолетов, особенно в периоды сезонных взлетов и падений спроса. Передача судна от одного перевозчика другому осуществляется с экипажем, страхованием и техобслуживанием. Однако данный вид лизинга не рассматривается в законодательстве РФ, но именно он широко используется в других странах, что позволяет удерживать норму рентабельности авиаперевозчиком с помощью организации гибкого перехода техники на участок рынка с более высоким спросом. Например, в 2022 году в РФ после ограничения полетов в ЕС и другие страны, а также поставки запчастей, произошло падение спроса на авиаперевозки на 14,2% по всей отрасли, что сопровождалось потерей самолетов. Однако уже в 2023 году наблюдается увеличение пассажиропотока, в связи с чем и нужна гибкость в распределении транспортных средств с помощью "мокрого лизинга", что позволит восполнить дефицит многих авиаперевозчиков с ростом пассажиропотока в судах и обслуживающем их персонале. Эта мера поддержки отечественных перевозчиков является одной из целого пакета мер, который разрабатывается Правительством РФ с ведущими компаниями в целях поддержки отрасли.

Еще одной программой поддержки является программа льготного лизинга, согласно которой по Постановлению Правительства РФ от 26 августа 2022 года "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на закупку воздушных судов с последующей передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды)…", из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году выделяются средства в размере 175 млрд. рублей для софинансирования лизинга отечественных самолетов, только компания "Аэрофлот", например, в 2023-2025 годах 63 самолета: SJ-100, МС-21 и другие. Данный проект будет финансироваться по ставке 1,5%. Программа по поддержке лизинга гражданских судов рассчитана до 2030 года, по ней должно быть закуплено 450 самолетов и 460 вертолетов отечественного производства. Приобретение будет осуществляться лизинговыми компаниями. Программа подразумевает возмещение 90% затрат по оплате процентов за кредит лизинговым компаниям, что не только сократит их издержки, но и существенно уменьшит финансовую нагрузку компаний-перевозчиков, а следовательно, и пассажиров.

Таким образом, использование такого финансового инструмента, как лизинг в различных его видах и с дополнительной поддержкой государственных программ позволит не только расширить парк воздушных судов, но и снизить финансовую нагрузку конечных потребителей, то есть пассажиров», – считает эксперт.