Губернатор Бусаргин анонсировал повышение зарплат бюджетникам на 10 процентов

"Все эти шаги направлены на то, чтобы сохранить уже действующих и привлечь новых специалистов"

Губернатора Роман Бусаргин сообщил о разработке новых мер поддержки для работников бюджетной сферы Саратовской области. Об этом глава региона проинформировал в телеграм-канале.

Роман Викторович отметил, что с октября этого года зарплата работников региональных учреждений социальной сферы, спорта и культуры вырастет на 9,6%. Наряду с этим у ряда работников здравоохранения и образования появятся доплаты. Повышения затронут более 50 тысяч человек.

- В общей сложности на повышение заработных плат с 1 октября и до конца года потребуется 800 миллионов рублей. На 2024 год сумма превышает 3 миллиарда рублей. Средства значительные, все эти шаги направлены на то, чтобы сохранить уже действующих и привлечь новых специалистов. В ближайшее время соответствующие документы будут подписаны и внесены на рассмотрение депутатов областной думы, - заявил Бусаргин.