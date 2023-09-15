Правительство Саратовской области отказалось от услуг фирмы по реконструкции исторического здания Академоперы

Кабмин готовится объявить конкурс на поиск новой подрядной организации

Правительство Саратовской области отказалось от услуг фирмы по реконструкции исторического здания академического театра оперы и балета. Об этом губернатор Роман Бусаргин проинформировал в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте.

Чиновник подчеркнул, что документы на расторжение контракта поданы. Кабмин готовится объявить конкурс на поиск новой подрядной организации.

Бусаргин отметил сложность проекта, ведь в него все время вносят изменения.